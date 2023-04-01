Malatya'da onlarca kişiye mezar olan iki binanın enkazı kaldırıldı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde ilk depremde yıkılan ve yaklaşık 30 kişinin hayatını kaybettiği iki apartmanın enkazı kaldırıldı.

6 Şubat Kahramanmaraş ve 27 Şubat Malatya merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da bir taraftan yaralar sarılmaya çalışılırken, diğer taraftan da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Depremlerde 40'ın üzerinde kişinin hayatını kaybettiği Üçbağlar Mahallesi'nde hayatın normale dönmesi için ise çalışmalar sürerken, mahalle muhtarı Abdulvahap Ortaç mahallelerindeki her iki binadan birinin hasar gördüğünü söyledi.

“Sabır ve Velioğlu apartmanları ilk depremin 15'inci sanayinde yıkıldı”

Sivas Caddesi üzerinde bulunan ve ilk depremde yıkılan iki binada yaklaşık 30 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden muhtar Ortaç, "Her üç depremi de Malatya'da yaşadık. 04.17'de meydana gelen depremde iki binamız depremin 15'inci saniyesinde yıkıldı. Birçok komşumuz hayatını kaybetti. Büyük acı yaşadık. Mahalle olarak her iki konuttan bir tanesi ya hasarlı ya da yıkıldı. Bütün mahalleler öyle. Şehir merkezini sonradan gördük inanın Malatya'daki hasar çok büyük” dedi

“Malatya'yı terk etmeyeceğiz”

Malatya'da hayatın normale dönmesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirten Ortaç, "Biz Malatyalılar olarak Malatya'yı terk etmeyeceğiz, ticareti de ve alışverişi Malatya'da yapacağız. Malatya esnafını ve sanayisini kalkındıracağız. Bunun için de gerek yerel yöneticiler gerek siyasiler gerek kanaat önderleri bir araya gelerek şehri nasıl ayağa kaldırırız düşüncesinde olmalı. Şunu da söylemek lazım. Artık devletten erzak yardımı benzeri şeyler beklenmemeli, ticarete başlanmalı, ticaret ruhunun olduğu her yerde inanın aş da iş de oluyor. Lütfen dükkanlarımızı açalım. Esnaflarımız dönsün şehrimize, şehri yönetenler de onlara iş yapacak imkanları sunsunlar" ifadelerini kullandı.

“Mahallemizde 40'ın üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti”

Depremlerde Malatya'nın büyük yıkım yaşadığını söyleyen Ortaç, "Üçbağlar Mahallemizde tam rakam belli değil ama 40'ın üzerinde hayatını kaybeden vatandaşımız oldu. İlk depremde Sabır ve Velioğlu apartmanında hayatını kaybeden kişi sayısı 30'un üzerinde idi. Malatya'da en büyük hasar ikinci depremde meydana geldi" diye konuştu.