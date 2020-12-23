İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da onlarca şişe kaçak içki ele geçirildi

Malatya’da 179 şişe bandrolsüz gümrük kaçağı rakı ele geçirildi.

Malatya'da 179 şişe bandrolsüz gümrük kaçağı rakı ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce bir istihbari çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, bir şahsın gümrük kaçağı şişelenmiş rakı satışı yaptığı bilgileri elde edildi. Şahıs takibe alınırken, aracında ve deposunda yapılan aramada 179 adet 70'lik tabir edilen bandrolsüz gümrük kaçağı rakı ele geçirildi.


Şüpheli şahsa "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.