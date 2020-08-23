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Malatya'da örtü yangını

Malatya’nın Pütürge ilçesinde akşam saatlerinde dağlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde akşam saatlerinde dağlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı.


Edinilen bilgilere göre, Pütürge ilçesi kırsalında henüz bilinemeyen bir nedenden dolayı akşam saatlerinde örtü yangını çıktı.


Rüzgarın etkisiyle de geniş bir bölgede etkili olan yangın yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayıt edilirken, yangının ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Malatya Orman İşletme ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldüğü öğrenildi.


Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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