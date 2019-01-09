Malatya'da otobüs devrildi: 8 yaralı

Malatya'da otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 8 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza,Yazıhan -Hekimhan karayolu üzerinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre,Hekimhan'dan 15 yolcusu ile Malatya istikametine seyir halinde olan T.İ. yönetiminde 44 J 4250 plakalı özel halk otobüsü Yazıhan ilçe mevki'inde buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yan yattı.

Kazada 8 yolcu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavileri tamamlanan 8 yolcu taburcu edilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.