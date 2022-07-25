İhlas Haber Ajansı

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Malatya'da otomobil bahçe korkuluklarına çarptı: 3 yaralı

Malatya’da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil bahçe korkuluklarına çarptı.

Malatya'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil bahçe korkuluklarına çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza, Yeşilyurt ilçesi Gedik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çelikhan yolunda seyir eden Ş.A. idaresindeki 44 ABC 647 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bahçe korkuluklarına çarptı. Kazada sürücü ile H.Ç. ve T.A. yaralandı. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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