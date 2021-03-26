Malatya'da otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobil ile tırın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden Ekrem A. idaresindeki 49 AAC 497 plakalı tır sürücüsü ile Malatya istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Celal Ç. idaresindeki 63 DR 324 plakalı otomobil sürücüsü Doğanşehir ilçesi Karanlıkdere Mahallesi Çamlıbel mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Celal Ç. ile yanında yolcu olarak bulunan arkadaşı Habip D. ağır yaralandı. Yaralılar Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.