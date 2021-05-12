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Malatya'da otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

Malatya’da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Malatya'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Kaza, Malatya Havaalanı yolu Özal köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir traktör ile otomobil, Havaalanı yolu üzerinde çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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