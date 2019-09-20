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Malatya'da otomobil park halindeki araçların üzerine uçtu: 1 yaralı

Malatya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki araçların üzerine uçtu.

Malatya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki araçların üzerine uçtu.Kaza da araç sürücüsü yaralandı.


Kaza,Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük Kavşağı mevkiinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre; Elazığ istikametin gelerek Malatya kent istikametine seyir halinde olan E.L. idaresindeki 44 KD 908 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarındaki elektrik trafosuna çarptıktan sonra bir sitenin otoparkında bulunan araçların üzerine uçtu.Kaza da araç sürücüsü yaralanırken park halindeki 2 araç ile elektrik trafosunda maddi hasar meydana geldi.


Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kaza sonrasında şoka giren araç sürücüsü olay yerine çağrılan ambulans ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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