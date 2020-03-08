Malatya'da otomobil sulama kanalına uçtu: 2 yaralı

Malatya'da otomobilin yol kenarındaki sulama kanalına uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesi Gönültaş Caddesi üzerinde ilerleyen R.K. (37) idaresindeki 44 PN 144 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki, Derme sulama kanalının içine düştü. Demir korkulukları kırarak kanala düşen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan 4 yaşındaki M.A.G. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan ve sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen yaralılar kontrol amaçlı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kanala düşen otomobilin çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldığı kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.