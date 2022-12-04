Malatya'da otomobil takla attı: 1'i ağır 3 yaralı

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Feci kazada araç hurdaya dönerken 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, 19.15 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ Kağıt Fabrikası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametine seyir halinde olan Mustafa Kırteke (50) yönetimindeki 44 AEF 832 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Feci kazada araç hurdaya dönerken sürücü ile birlikte L.K. (38), M.K. (43) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne diğer iki yaralı ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Araç sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı.