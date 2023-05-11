İhlas Haber Ajansı

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Malatya'da otomobil takla attı: 1'i ağır 3 yaralı

Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi.

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.


Kaza, 08.20 sıralarında Doğanşehir ilçesi Suçatı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametine seyir halinde olan A.S. (55) idaresindeki otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araç sürücü ile birlikte D.S. (52), Z.S. (19) yaralandı.


Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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