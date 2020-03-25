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Malatya'da otomobil takla attı: 3 yaralı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Kaza, Malatya-Kayseri karayolu Muratlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Ö. idaresindeki 70 ET 479 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak ters döndü. Kazada otomobil sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan B.Ö. ile R.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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