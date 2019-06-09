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Malatya'da otomobil takla attı: 4 yaralı

Malatya’da otomobilin takla atması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Malatya'da otomobilin takla atması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Tokluca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Pütürge ilçesinden Malatya kent merkezi istikametine seyir halinde olan Hikmet Başkurt idaresindeki 44 ER 126 plakalı otomobil, Tokluca Mahallesi gölet mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak takla atıp ters döndü. Kazada, Gülsüm Akdağ, Gülbahar Demirel, Hacer Akdağ ile Bülent Başkurt yaralandı.


Yaralılar ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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