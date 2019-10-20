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Malatya'da otomobil takla attı: 7 yaralı

Malatya’da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Malatya'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.


Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Şahnahan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Halil D. ( 32) yönetimindeki 44 KA 393 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak takla attı.Ters dönen araçta sıkışan Remziye D.(24), Merve D. (18), Öznur D.(22), Sefa D. (25), Buğlem D.( 7), Eymen D.(2) ile araç sürücüsü yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralılardan Halil D. ile Eymen D. Turgut Özal Tıp Fakültesine diğer 5 yaralı ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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