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Malatya'da otomobil yayaya çarptı

Malatya’da karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı.

Malatya'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Malatya- Elazığ karayolu Çöşnük Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ istikametinden gelerek Malatya kent merkezi istikametine seyir halinde olan M.Ç. idaresindeki 46 KM 975 plakalı otomobil, karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan M.B.'ye çarptı. Kazada, M.B. yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahsın Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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