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Malatya'da otomobille çarpışan bisikletli ağır yaralandı

Malatya’da bir araç ile bisikletin karıştığı trafik kazasında 15 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Malatya'da bir araç ile bisikletin karıştığı trafik kazasında 15 yaşındaki genç ağır yaralandı.


Kaza, 15.00 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çiftlik caddesi üzerinde seyir halinde olan E.Ç. idaresindeki araç ile B.A.'nın (15) kullandığı bisiklet çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı genç Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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