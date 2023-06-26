Malatya'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaza, 12.30 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Kale ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen İ.P. (32) yönetimindeki 52 AD 606 plakalı otomobil aynı yöne ilerlerken dönüş için manevra yapan M.G. (41) idaresindeki 34 SE 0155 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile araçların savrulduğu kazada sürücülerle birlikte N.G. (51) yaralanırken, kaza anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

İhbar üzerine polis ,sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.