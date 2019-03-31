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Malatya'da oy verme işlemi sürüyor

Malatya’da sabah 07:00’de başlayan oy verme işlemi sürüyor.

Malatya'da sabah 07:00'de başlayan oy verme işlemi sürüyor.


Mahalli idareler seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve muhtarları seçecek olan vatandaşlar oy kullanmaya devam ediyor.


Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında ilk kez yapılan yerel seçimlerde Malatya'da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, 561 bin 708 kayıtlı seçmen bulunuyor.


2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana Malatya'daki seçmen sayısı 37 bin 496 artarken Malatya'da kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre azalarak 2 bin 86 oldu.


2014 yerel seçimlerinde sandığa katılım oranı yüzde 87 olurken bu seçimde de yüksek bir katılım olması bekleniyor.


Öte yandan 13 ilçenin bulunduğu kentte sandıklar 16.00 itibariyle kapatılacak.

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