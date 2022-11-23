Malatya'da özel güvenlik görevlilerine eğitim

Malatya'da polis tarafından eğitim kurumlarında görev yapan özel güvenlik görevlilerine hizmet içi eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü bağlı ekipler tarafından Malatya'da eğitim kurumlarında görev yapan özel güvenlik görevlilerine yönelik eğitim verildi. İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleşen programda, özel güvenlik görevlilerine, yetki ve bu yetkileri hangi durumda kullanabilecekleri, “özel güvenlik hukuku, genel kollukla ilişkiler, özel güvenlik Kaan uygulaması, narkotik suçlarla mücadele, TDP felsefesi ve amacı, asayiş olayları ve okul koordinasyon görevlileri ve okul polisliği" gibi konular anlatıldı.