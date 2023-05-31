Malatya'da parklar ve refüjler yenileniyor

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem sonrasında binlerce vatandaşın faydalandığı çadır kentlerin oluşturulduğu parklarda vatandaşların konteyner kentlere taşınması ile birlikte parklarda yaz dönemi çalışmalarına başlanıldı. Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi tarafından yapılan çalışmalarla ilgili olarak yapılan açıklamada, “6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem sonrasında özellikle yeşil alanlarda çadır, çadır kent ve konteynerlerin kurulumu ve kaldırılması sırasında bu alanların altyapıları ile ağaçlarda tahribatlar meydana gelmiştir. Bahar ve yaz dönemi bakım ve temizlik çalışmaları ekipler tarafından parklar, mesire alanları, kavşak, refüj ve yeşil alanlarda yürütülüyor. Çalışmalarda budama, kuru dal alma, form budama çalışmaları ile çadır kurulumu sırasında meydana gelen tahribatlar giderilmektedir. Bu çalışmaların yanında Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanları içerisinde bulunan parklarda ise çim biçme ve çiçeklendirme çalışmalarına devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Çiçek ekimleri devam ediyor

Mayıs ayı itibariyle Kavşak, refüj ve parklarda yazlık çiçek ekim çalışmalarına başlayan Park Bahçeler Dairesi ekipleri tarafından 16 bin metrekare alanda 670 bin adet çiçek dikimi gerçekleştircek. Kadife, Petunya ve Vinca başta olmak üzere değişik renk ve desende birçok türden çiçek dikimi yapılırken parklarda yapılan çalışmaların yanında çocuk oyun gurupları, yürüyüş ve bisiklet yollarının da bakımları yine ekipler tarafından belirli aralıklarla yapılıyor.