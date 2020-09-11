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Malatya'da parkmetrede yeni tarifeye geçiliyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sürücülerin talepleri sonucunda parkmetre uygulamasında süre uzatmaları ve fiyat indiriminin yapıldığı vurgulandı.


Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya geçirilen parkmetre tarifelerinde fiyat indirimi yapıldı.


Konuyla ilgili olarak verilen bilgilere göre Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürlüğü kontrolünde yürütülmekte olan parkmetre uygulaması sırasında, sürücülerin fiyat konusunda sıkıntılarını dile getirmeleri nedeniyle indirim yapılması kararı alındı.


Alınan karar gereği 14 Eylül Pazartesi gününden itibaren başlayacak olan parkmetre indirimli fiyat tarifesinde bekleme süreleri uzatılarak fiyatlar yeniden düzenlendi.


Yeni tarifeye göre ilk 15 dakika yine ücretsiz, 15-30 dakika arası 3 TL iken fiyat aynı bırakılıp, süre 15-45 dakika arası yapıldı. Daha sonraki süreler 10 TL'den 8 TL'ye, 12 TL'den 10 TL'ye ve 15 TL'den 12 TL'ye indirildi.

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