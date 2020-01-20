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Malatya'da pencereden düşen genç kız yaralandı

Malatya’da 1’inci kattaki evlerinin penceresinden düşen genç kız yaralandı.

Malatya'da 1'inci kattaki evlerinin penceresinden düşen genç kız yaralandı.


Olay, Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İlham Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında ailesiyle birlikte yaşayan 20 yaşındaki D.C., henüz bilinmeyen bir nedenle pencereden beton zemine düştü. Ailesinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kız Turgut Özal Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri apartmanda inceleme yaparken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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