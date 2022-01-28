Malatya'da pes dedirttiren hırsızlık

Malatya'da bir sağlık kabini önünde hastalar için kullanılan tekerlekli sandalye, kimliği belirlenemeyen iki kişi tarafından çalındı. Kabin önünde yaşanan olay ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, 14 Ocak tarihinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesinde meydana gelen olayda, Hasan Bey Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir sağlık kabini önündeki hastaların için kullanılan tekerlekli sandalye, kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi tarafından çalındı. Durumun fark edilmesinin ardında güvenlik kamera kayıtlarını izleyen işletme sahibi Özlem Aktürk, biri kadın iki kişiden birinin açılan tekerlekli sandalyeye oturduktan sonra cadde üzerinde ilerleyerek bölgeden ayrıldığını fark etti.

Konu hakkında polis merkezine giderek şikayetçi olan işletme sahibi, tekerlekli sandalyeyi çalan hırsızlara seslenerek sandalyeyi getiri getirmelerini isterken, polis ekipleri ise hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.