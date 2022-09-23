Malatya'da polis ekipleri trafik denetimi yaptı

Malatya'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince araç sürücülerine yönelik alkol ve uyuşturucu denetimi gerçekleştirildi.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanımından kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve kaza sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek için alkol ve uyuşturucu kontrolleri yapıldı.

Denetimlerde kurallara uymayan ve uyuşturucu kullandığı tespit edilen sürücülere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48/8 maddesi gereği cezai işlem uygularken, denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.