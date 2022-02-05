Malatya'da polis KADES'i anlattı

Malatya'da polis ekipleri, fabrikada çalışan kadınlara Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı.

Malatya'da polis ekipleri, fabrikada çalışan kadınlara Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliğince, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan kadınlara KADES uygulaması ile (6284) sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında bilgi verilerek, el broşürü dağıttı.

Polis ekiplerinin benzer içerikte çalışmaları ile Aile içi ve kadına şiddetle mücadeleye yönelik çalışmalarının aralıksız süreceği bildirildi.