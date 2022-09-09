Malatya'da polis şiddete dikkat çekti

Malatya'da polis ekipleri ‘Kadına Şiddette' farkındalık oluşturulması amacıyla kent merkezinde vatandaşlara el broşürü dağıttı.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede çalışmalarını sürdüren ekipler ‘Kadına El Kalkamaz' projesi çerçevesinde kent merkezinde broşür dağıttı.

Kent merkezinde bine yakın vatandaşın bilgilendirilmesine yönelik yapılan çalışmada ‘Kadına Şiddette' farkındalık oluşturulması hedefleniyor.