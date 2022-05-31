İhlas Haber Ajansı

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Malatya'da polis suçlulara göz açtırmıyor

Malatya’da hırsızlık, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olayları ile gözaltına alınan 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Malatya'da hırsızlık, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olayları ile gözaltına alınan 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiler göre, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde ikametlerde birden fazla hırsızlık ile genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olaylarına karıştıkları belirlenen G. G., M. T., C. K., U. K., K. O. ile O. A. yakalanarak gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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