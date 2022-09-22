Malatya'da polis zahir tacirlerine göz açtırmıyor

Malatya'da polis tarafında uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 6 kilo toz esrar ile çok sayıda silah ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan ekipler yaptıkları çalışmalarla zehir tacirlerine darbe üstüne darbe vuruyor. Yolcu otobüsünde 5 kilo 978 gram esrar maddesi ele geçirildi. Malatya - Elazığ karayolu Kale yol uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapan ekipler aracın emanet kısmına gizlenmiş 4 paket halinde 5 kilo 978 gram toz esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Torbacılara darbe üstüne darbe

Uzun takiplere dayanan projeli çalışmaları sonucunda son bir yılda gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapanlara ciddi darbe vuran ekipler yürüttükleri sokak çalışmasındaki ikamet ve üst aramalarında ise 105 adet sentetik hap, 22 gram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 15 adet fişek, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 750 TL ele geçirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan B.D., B.A ve Y.S.H. polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.