Malatya'da polise ateş açıldı

Malatya'da motosikleti trafik polislerince bağlanan şüpheli, kuru sıkıdan bozma tabancası ile gördüğü ilk polise ateş açtı. Mermi polis otosuna isabet ederken, olayda yaralanan olmadı. Şahıs polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Arap Osman Kavşağı'nda trafik polisleri durdurdukları bir motosikletli sürücüye evrakları eksik olması nedeniyle ceza keserek motosikleti bağladı. Duruma öfkelenen M.G. isimli genç sürücü yaklaşık bir saat sonra Turgut Temelli Alt Kavşağı'nda seyir halindeki bir polis otosuna silahla ateş açtı. Bir merminin isabet ettiği polis aracından hemen inen ekipler, şahsı etkisiz hale getirmeye çalıştı. Bu sırada şüphelinin elindeki silah bir el daha ateş alarak mermi yere isabet aldı. Zanlı polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kurusıkıdan bozma silaha da el konuldu.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olay yeri inceleme ekipleri de uzun süre delil çalışması yaptı. Şüpheli gözaltına alındıktan sonra polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.