Malatya'da polisten dron desteli trafik uygulaması

Malatya'da trafikte cep telefonu ve emniyet kemeri uygulaması yapıldı. İhlal yapan sürücülere cezai işlem yapıldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, dron destekli emniyet kemeri takmayan ve cep telefonu kullanan sürücülere yönelik uygulama yaptı. Uygulamada emniyet kemeri takmayan ve cep telefonu ile konuşan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Trafik ekiplerince yapılan uygulamada kuralları ihlal sürücülere karşı denetim ve kontrollerin artırılacağı öğrenildi.