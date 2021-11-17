Malatya'da prematüre günü bebeklerle kutlandı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 17 Kasım Dünya Prematüre Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Binası'nın yeni doğan bölümünde görev yapan doktorlar, hastanede bin gramın altında, prematüre doğmuş çocuklar ve aileleri ile bir araya gelerek, farkındalık oluşturmak amacıyla 17 Kasım Dünya Prematüre Günü'nü kutladı. Yeni doğan bölümü doktorlarının prematüre doğmuş çocuklar ve aileleriyle bir araya geldiği fotoğraf sergisi ve slayt gösteriminin de gerçekleştirildi etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı. Etkinlikle ilgili konuşan Uzm. Dr. Nuriye Aslı Melekoğlu prematüreliğin önlene bilir bir durum olduğunu belirterek, "17 Kasım Prematüre Günü'nü kutlamak için toplandık. Prematüre erken doğan bebekler 37 haftadan önceden doğan bebeklerdir ve doğum haftaları ve kiloları azaldıkça çok daha yoğun bir bakıma ihtiyaç duyarlar. Bu noktada Yeni doğan ekibinin elinde geçerlerse çok daha sağlıkla bizimde ziyaretimiz gelirler. Hepsini tekrardan gördük çok mutlu olduk. Biz bir ekibiz bu ekibin bir ayağı da aileler sonuçta. Hem bebeklerimiz yatarken hem de taburcu olduktan sonra sıkı ilişkilerimiz devam etti. Bebeklerin bakımı ve takibi açısından. Prematürelik sonuçta önlenebilen bir durum önlenememesi durumunda ise bizler buralardayız. Bebeklerimizin hizmetindeyiz” ifadelerine yer verdi

Günün anısına pasta kesildiği program katılımcılara yapılan çeşitli ikramlarla son buldu.