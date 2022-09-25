Malatya'da promosyon ihalesi

36 aylık süreyi içeren yeni promosyon ve maaş sözleşmesi için 26 Eylül 2022 tarihinde ihaleye çıkılacak.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay tarafından üniversitesi çalışanlarına hitaben yapılan açıklamada, “Üniversitemizin saygıdeğer mensupları. Türk Ekonomi Bankası (TEB) Çarşı Şubesi ile Kurumumuz arasında yapılan 6 Ocak 2021 tarihli maaş ve promosyon ödemesi sözleşmesi uyarınca anılan banka tarafından personelimize ödenen promosyon tutarının, ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmelerden dolayı yetersiz kalması nedeniyle personelimizin mağdur edilmemesi ve güncel promosyon tutarından yararlandırılabilmesi için, mevcut promosyon ve maaş ödemesi sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesi konusunda bankayla görüşme gerçekleştirilmiştir. Yapılan görüşmeler neticesinde, anılan bankayla yapılmış olan 6 Ocak 2021 tarihli maaş ve promosyon sözleşmesi 21 Eylül 2022 tarihinde 14 Kasım 2022 tarihi itibari ile sözleşmenin kalan süresine tekabül eden promosyon tutarının bankaya iade edilmesi şartıyla karşılıklı olarak feshedilmiştir” ifadelerine yer verdi.

Kızılay, “TEB Çarşı Şubesi, personelimize 14 Kasım 2022 tarihine kadar bankacılık hizmetlerini vermeye devam edecek ve 36 aylık süreyi içeren yeni promosyon ve maaş sözleşmesi için 26 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00'da ihaleye çıkılacak olup, Türk TEB Çarşı Şubesi yönetici ve diğer personeline sözleşmenin uygulandığı dönemdeki özverili çalışmalarından ve sözleşmenin feshedilmesi sürecinde göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı ve yine bu süreçte katkıları nedeniyle Üniversitemizin ilgili personeline teşekkür eder, bu sürecin tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını dilerim” şeklinde açıklamasını tamamladı.