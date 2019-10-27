Malatya'da Psikoloji ve Gelişim Zirvesi düzenlendi

Malatya'da düzenlenen Psikoloji ve Gelişim Zirvesine dalında uzman bir çok ünlü isim katıldı.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonunda gerçekleşen zirveye konuşmacı olarak TRT Spor'un başarılı spor spikerlerinden Ersin Düzen, Uzman Psikologlar Rukiye Karaköse, Uğur Dalan, Ziya Ünlütürk ve Çağatay Yıldırım katıldı.

İlginin yoğun olduğu programda ilk olarak söz alan Ersin Düzen, gelişim üzerine deneyimlerini paylaştı. Bir insanda olmazsa olmazlardan birinin saygı olduğunu dile getiren Düzen, “Cinsiyetine, yaşına bakmadan karşımızdaki insana saygı göstermemiz takdirde ilk adımı atmış olursunuz. Size saygısızlık yapılığı takdirde aynı saygısızlıkla cevap vermek size bir şey kazandırmaz” diye konuştu.

Genç konukların daha yoğun olduğu programda daha sonra söz alan diğer katılımcılar da “İlhan veren fikirler” konusu üzerine konuşma yaptılar.