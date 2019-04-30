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Malatya'da Ramazan'da pideye ve ekmeğe zam yok

Malatya Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçıları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, Malatya’da Ramazan ayında pideye ve ekmeğe zam yapılmayacağını söyledi.

Malatya Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçıları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, Malatya'da Ramazan ayında pideye ve ekmeğe zam yapılmayacağını söyledi.


Malatya Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçıları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, Ramazan ayında ekmeğe ve pideye zam olmayacağını belirtti. Malatya'da en son 2017 yılında ekmeğe zam yapıldığını aktaran Büyükelçi, “Malatya'da ekmeğe zam için 7 ay önce müracaat etmiştik. Bakanlık da bu konuda komisyonlar kurdu. Şu anda değerlendirme aşamasında ancak Ramazan ayı içerisinde ne pideye ne ekmeğe zam yok. Ramazan sonrası herhangi bir zam olur mu? Bunun kararını bakanlık verecek. Biz 7 aydır zamsız nasıl idare ediyorsak bundan sonra da öyle idare edeceğiz. Zaten ekmeğe 2017'den beri zam yapılmadı. Bu zam Ramazan'da yapılırsa bu fırsatçılık olur. Biz böyle bir şey istemiyoruz” diye konuştu.

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