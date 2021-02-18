Malatya'da Regaib Kandili kutlamaları

Rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi olan Regaib Kandili dolayısıyla Malatya'daki belediye başkanları mesaj yayımlayarak, vatandaşların kandilini kutladılar.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Regaib Kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Gürkan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yüce Allah'ın bereket, rahmet ve mağfiretinin bol bol ihsan edildiği önemli gün ve gecelerden biri olan Regaip Kandiline erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Mübarek gün ve geceler insanları birbirlerine daha da yaklaştırmaktadır. Böylesi günler; kalplerimizi sevgiyle dolduran, birbirimize hoşgörülü ve saygılı olmamız gerektiğini hatırlatan, kardeşlik, arkadaşlık, yardımlaşma gibi duygularımızı artıran günlerdir. Dünyevi yaşantılarımızda bizleri dostluk ve muhabbetle bir araya getiren, kardeşlik duygularımızı pekiştiren bu gecenin, sevgi, saygı ve hoşgörünün gelişmesine vesile olmasını Yüce Allah'tan temenni ediyorum. Ülkemizin ve bütün İslam âleminin Regaip Kandilini tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan diliyorum.”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise mesajında, "İslam alemi için önemli gün ve gecelerin bir arada bulunduğu üç ayların müjdecisi Mübarek Regaip Kandili'ne erişmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Yüce Allah'ın rahmet ve merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı, dualarımızın kabul olduğu bugünlerde birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeli, yardımlaşma ve dayanışma içerisinde olmalıyız. Şanlı ecdadımızın bizlere bıraktığı vazgeçilmez mirasımız olan Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin bölünmez bütünlüğüne kast etmek isteyen hain iç ve dış mihraklara Allah, fırsat vermesin. Aziz Türk Milleti'nin birliğini ve dirliğini bozmak isteyenler bilmelidir ki! Devletimizin kararlı duruşu ve milletimizin duası ile asla istediklerini elde edemeyecekler. Bu gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanması; tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi; birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesi, sevgi ve hoşgörü ortamının gelişmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Yardımlaşma, dayanışma hislerinin hayır ve iyiliklerin artarak yoğunlaştığı bu güzel günlerde başta ilimiz ve ülkemiz olmak üzere tüm dünyada kardeşlik ve huzurun hâkim olması için dua edelim. Gara'da şehadet şerbeti içen kardeşlerimizin muazzez ruhları indinde, tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm İslam aleminin Regaib Kandili'ni en içten dileklerimle kutluyor, sevginin, kardeşliğin, samimiyetin ve maneviyatın doruklara ulaştığı bu mübarek iklimin, asil milletimize ve tüm insanlığa sağlık, afiyet ve hayırlar getirmesini niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, mesajında, "Rahmet, mağfiret ve bereketin bol olduğu mübarek üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaib Kandilini idrak etmenin ve bu geceye kavuşmanın sevincini yaşamaktayız. İslam Âleminde son derece önemli yere sahip olan kandil gecelerinin ilkini, perşembeyi cumaya bağlayan geceyi Regaib Kandili olarak idrak edeceğiz. Üç aylar Regaib Kandiliyle başlayan, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşan kandiller zincirini içinde barındıran, maddi ve manevi alanda Bayrama dönüşen manevi yükseliş ve bağışlanma aylarıdır. Bu gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanması, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi, birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Müslümanların Yüce Allah'a daha derin bir şükür imkanı bulacağı bu özel gecede, milletimiz için muhabbetin, sohbetin, samimiyetin, kaynaşmanın artmasını temenni ediyorum. Tüm hemşerilerimizin Regaib kandilini ve Mübarek Üç Aylarını tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı, bütün İslam Âleminin ve insanlığın barış ve huzur içinde olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi.