Malatya'da restoran ve kafeler tedbirler ile birlikte açılmak istiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vaka sayılarının azaldığı illerde bazı kısıtlamaların gevşeyeceğini açıklaması Malatya'da restoran ve kafeterya işletmecilerini de umutlandırdı. İşletme sahipleri 1 Mart'tan sonra tedbirler doğrultusunda işyerlerini açmak için yetkililerden müjde bekliyor.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Malatya Şube Başkanı Rıdvan Budak beraberinde kentte faaliyet gösteren restoran ve kafe sahipleri ile bir basın toplantısı düzenledi. Pandemi sürecinde kapalı olan restoran ve kafeteryaların 1 Mart'tan sonra HES ve gerekli tedbirler alınarak açılmasını talep ettiklerini belirten Budak, “Çünkü esnafımız ciddi manada artık açılmak istiyor. Esnaflarımız tüm hazırlıklarını bu noktada yerine getirdi. İnşallah Cumhurbaşkanımızdan ve Bilim Kurulundan hayırlı haberleri bekliyoruz” dedi.

Malatya'daki tüm restoran ve kafeteryaların hijyen ve diğer kurallar noktasında sıkı bir hazırlık yaptıklarını da belirten Budak, “Bu anlamda buradan bir daha belirtmek istiyoruz ki, bizler tüm önlemler doğrultusunda işyerlerinizi açmak için hazırız. Malatya'da 25 esnafımızla bir araya gelerek sektörün tüm sorun ve sıkıntılarını dile getirerek bu manada yapılacak işlemleri ele aldık. Malatya'da yeme içme sektöründe bu yönde alınacak tedbirleri konuştuk. Tam anlamıyla işyerlerimiz tamamen hazır durumda” şeklinde konuştu.

Bazı çevrelerce restoran ve kafeteryalarda virüsün yayılımın arttığına yönelik açıklamaları da talihsizlik olarak değerlendiren Budak, “Bu kesinlikle doğru bir şey değil. Virüs salgını kafeterya ve restoranlarda yayılmasının söz konuş değil. Bu konudan en ufak bir bilimsel veri olursa eğer kamuoyuna açıklamaları gerekiyor” dedi.

Toplantıya katılan restoran ve kafeterya işletmecileri de, uzunca süredir kapalı olduklarını belirterek, 1 Mart'tan sonra normalleşme adımı olarak tedbirler ışığında işyerlerini açmak istediklerini söylediler.