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Malatya'da ruhsatsız silah denetimi: 8 gözaltı

Malatya’da polis yaptığı denetimlerde 7 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 14 adet mermi ve çok uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da polis yaptığı denetimlerde 7 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 14 adet mermi ve çok uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen denetim kontrol ve şok uygulamalarda;7 adet ruhsatsız tüfek, 13 gram esrar maddesi,0,73 gr Sentetik kannobinoid, 2 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet mermi ele geçirildi.


Olayla ilgili 8 zanlının gözaltına alındı.

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