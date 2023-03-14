İhlas Haber Ajansı

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Malatya'da sağanak yağış etkili oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya’da sağanak yağış etkili oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da sağanak yağış etkili oldu.


Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşadığı Malatya'da iki gündür etkili olan sağanak yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Etkili olan sağanak nedeniyle depremzedelerin kaldığı bazı çadırlar su alırken, eşyalar da ıslandı. Depremzedeler, çadırlardaki suları tahliye etmeye çalıştı.


Bölgede yağışlı havanın bir süre daha etkili olması bekleniyor.

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