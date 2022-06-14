İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Malatya'da sağanak yağış hayvanları da vurdu

Malatya’da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Malatya'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran sağanak nedeniyle suya kapılan iki yavru ördeği ise vatandaşlar kurtardı.



Kent genelinde bir süredir etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağışın sele neden olmasıyla bazı fabrikaları su bastı, kayısı bahçeleri zarar gördü. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) suya kapılan 2 yavru ördeği ise bölgede işletmesi bulunan Mahmut Boyraz kurtardı. İşletme içerisine alınan yavru ördekler kurulandıktan sonra tekrar doğaya salındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.