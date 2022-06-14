Malatya'da sağanak yağış sele neden oldu

Malatya'da aniden bastıran sağanak yağış kent ve çevresinde hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağışın sele neden olmasıyla bazı fabrikaları su bastı, kayısı bahçeleri zarar gördü.

Malatya'da aniden bastıran sağanak yağış kent ve çevresinde hayatı olumsuz etkiledi. Yeşilyurt ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bazı fabrikaları su bastı. Akçadağ ilçesinde sel meydana gelirken birçok kayısı bahçesinin zarar gördüğü öğrenildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, 14 Haziran Salı günü 10.00-22.00 saatleri arasında Malatya ve çevresinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, yağış esnasında kuvvetli rüzgar ve yer yer dolu hadisesi beklendiği belirtildi.