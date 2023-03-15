Malatya'da sağanak yağış sele neden oldu

Malatya'da etkili sağanak yağmur sele neden oldu. Birçok noktada yollarda göçükler oluşurken bazı evleri su bastı.

Malatya genelinde bir süredir etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Birçok noktada yollarda göçükler oluşurken bazı evleri su bastı. Doğanşehir ilçesinde aşırı yağış sele neden olurken, dereler taştı, tarım arazileri su altında kaldı.

Bölgede inceleme yapan Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, ekiplerin sahada çalışma yaptığını belirterek bu ana kadar kendilerine ulaşan yaralanma ve can kaybı bilgisi olmadığını söyledi.