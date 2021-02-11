İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da sağlıkçılara 2. doz aşıları vurulmaya başlandı

Korona virüs ile mücadele kapsamında Malatya’da bugüne kadar 24 bine yakın aşılama yapılırken, sağlık çalışanlarında 2.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Malatya'da bugüne kadar 24 bine yakın aşılama yapılırken, sağlık çalışanlarında 2. doz aşıları da bugün vurulmaya başlanıldı.


Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgınında önlem almak ve vatandaşları virüsün ölümcül etkisinden korumak amacıyla başlayan aşılama çalışmalarına devam ediliyor. Aşı uygulamasında iki doz arası 28 gün geçmesinin ardından bugün de 2. doz aşılama sağlık çalışanları üzerinde yapılmaya başlandı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sabah erken saatlerde başlanan aşılama çalışmalarında sağlık çalışanları özel hazırlanmış aşı odalarına gelerek ikinci doz aşılarını vurdular.


Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 Aşısı Bilgilendire Platformunda yer alan anlık bilgilere göre Doğu Anadolu Bölgesi'nde en çok aşılamanın Malatya'da yapıldığı görüldü. Diyarbakır, Şanlıurfa, Erzurum, Sivas gibi birçok büyükşehre nazaran şuana kadar bölgede en çok aşılamanın yapıldığı illerin başında olan Malatya'da 33 bin 568 kişinin şuana kadar aşılandığı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.