İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da sahte motor yağı operasyonu

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bir şahsın ev ve iş yerinde çok sayıda faturasız, piyasaya sürülmeye hazır motor ve şanzıman yağı ele geçirildi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir şahsın ev ve iş yerinde çok sayıda faturasız, piyasaya sürülmeye hazır motor ve şanzıman yağı ele geçirildi.


Akçadağ İlçe Jandarma Komutanlığı ve Darende İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan ortak istihbari çalışma neticesinde Akçadağ ilçesinde T.K. isimli şahsın ev ve iş yerinde eş zamanlı yapılan aramalarda piyasaya sürülmeye hazır faturasız çok sayıda motor ve şanzıman yağı, piyasaya sürülmeden ele geçirildi.


Jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu ele geçirilen yağlar ve şüpheli T.K. gerekli işlemlerin yapılmasını müteakip Vergi Usul Kanununa Muhalefet sebebiyle maliye ekiplerine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.