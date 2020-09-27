Malatya'da sahte motor yağı operasyonu

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir şahsın ev ve iş yerinde çok sayıda faturasız, piyasaya sürülmeye hazır motor ve şanzıman yağı ele geçirildi.

Akçadağ İlçe Jandarma Komutanlığı ve Darende İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan ortak istihbari çalışma neticesinde Akçadağ ilçesinde T.K. isimli şahsın ev ve iş yerinde eş zamanlı yapılan aramalarda piyasaya sürülmeye hazır faturasız çok sayıda motor ve şanzıman yağı, piyasaya sürülmeden ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu ele geçirilen yağlar ve şüpheli T.K. gerekli işlemlerin yapılmasını müteakip Vergi Usul Kanununa Muhalefet sebebiyle maliye ekiplerine teslim edildi.