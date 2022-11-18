Malatya'da şantiyede korkutan yangın

Malatya'da bir şantiyede inşaat işçilere ait konteynerlerde yangın çıktı. Yaralananın olmadığı yangında maddi hasar oluştu.

Olay, Battalgazi ilçesi Şehit Fevzi Mahallesi'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere Taşpınar Caddesi üzerinde bulunan bir şantiyedeki işçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği yangın ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürülürken, maddi hasar oluştu.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.