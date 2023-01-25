İhlas Haber Ajansı

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Malatya'da şaşkına çeviren olay: Kırağı ağaçların dallarını kırdı

Malatya’da bir süredir etkili olan soğuk hava nedeniyle oluşan kırağı kayısı ağaçlarına zarar verdi.

Malatya'da bir süredir etkili olan soğuk hava nedeniyle oluşan kırağı kayısı ağaçlarına zarar verdi.


Malatya kent genelinde bir süredir etkili olan soğuk hava nedeniyle oluşan kırağı çok sayıda kayısı ağacına zarar verdi. Darende ile Akçadağ ilçeleri başta olmak üzere birçok bölgede etkili olan yoğun kırağı nedeniyle çok sayıda ağaçların dalları kırılırken, bazı ağaçlar ise ortadan iki ayrıldı.


Kayısı bahçelerindeki karşılaştıkları manzara ile şaşkına dönen birçok üretici, sopalarla ağaçlardaki kırağıları temizlemeye çalışırken daha önce benzer bir doğa olayı ile karşılaşmadıklarını belirtti.

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