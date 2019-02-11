Malatya'da seçim güvenliği toplantısı

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde, sırasında ve sonrasında alınması gereken tedbirler ile ilgili görüşmek üzere düzenlenen toplantı, Vali Aydın Baruş başkanlığında yapıldı. Toplantıya Vali Yardımcısı Ali Deniz Sürmen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, siyasi parti temsilcileri ve il seçim müdürü katıldı. Vali Baruş seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, "31 Mart günü yapılacak seçimlerin toplumsal huzur ve güvenlik içerisinde gerçekleştirilmesi, vatandaşlarımızın özgür bir ortamda herhangi bir olumsuzluğa maruz kalmadan vicdan rahatlığı ile demokratik hakları olan oylarını kullanabilmeleri için gerekli tedbirleri alıyoruz” dedi.

Bu çerçevede siyasi partiler tarafından da dikkat edilmesi gereken hususların olduğunu dile getiren Baruş, “Bu toplantıda seçim sürecinin de ilimizde geçmiş seçimlerde olduğu gibi demokratik bir olgunluk içerisinde seçim gerçekleştirilmesini ve biraz önce belirttiğim gibi demokratik iradenin sandığa tam olarak yansımasını temenni ediyoruz. Bu seçim sürecinde siyasi partiler olarak birbirimize karşı olan yaklaşımımızın hoşgörü ve demokratik olgunluk içerisinde gerçekleşmesi, vatandaşlarımızın da huzur içerisinde olması bakımından son derece önem taşımaktadır. Geçmiş seçimlerde olduğu gibi ilimizde de bu sürecin olumlu bir şekilde 31 Mart'a kadar sürmesini ümit ediyoruz. Sizlerin de bu süreçte de sergileyeceği tavırlarla bu demokratik olgunluğa katkıda bulunacağınıza inanıyoruz. Şimdiden yapmış olduğunuz çalışmalar bu süreç içerisinde seçim propagandası ve diğer hususlarda hassasiyet göstereceğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından, siyasi parti ve bağımsız adayların seçimlerde uyacakları propaganda ve diğer tanıtım çalışmalarında uyacakları hususların belirtildiğini belirten Baruş, şunları söyledi:

"Bu anlamda da biz bu çerçeve kapsamında ayrıntılı noktalarda sizlere hatırlatmalar da bulunacağız. Ayrıca konular gündeme geldiğinde sizlerin de görüşlerinize başvuracağız. Sizlerin de bu konularda söylemek istedikleri varsa önümüzdeki süreçte olumsuzlukların nedeni olabileceği tahmin ettiğim hususlar varsa bunları da hatırlatırsınız. Anlayış içerisinde belirleteceğimiz tedbirleri birlikte planlarız."