Malatya'da şehitler anısına mevlit okutuldu

Malatya'da Polis Haftası nedeni ile şehitler anısına mevlit okutuldu.

Yeni Camide düzenlenen Mevlit programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programa katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar hep bir ağızdan şehitler için dua etti.

Programda vatandaşlara mevlit şekeri de ikram edildi.

Programa, Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, jandarma personelleri, emniyet personelleri ve vatandaşlar katılım gösterdi.