Malatya'da Selam Engeliler Derneği açıldı

Malatya'da Selam Engeliler Derneği ismi altında, bir engelli derneği daha açıldı.

Ferhadiye Mahallesi Çınar mevkiinde hizmete başlayan Selam Engeliler Derneği açılışına, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyeleri katıldı. Açılışta konuşan Selam Engeliler Derneği Başkanı Eyüp Kavurga, ''Öncelikle, böyle bir derneğin kurulması için özverili çalışmalar yapan tüm üyelerimize ve gönüllülerimize şükranlarımı sunuyorum'' dedi. Kavurga, "Engelli ve engelsizin kaynaşabileceği ve birlikte yan yana yürüyebileceği bir mekanda sizlerle buluşmanın mutluluğu içindeyiz. Post modern anlayışın bir tezahürü olan lokalleştirme anlayışına karşı bir duruşun, somut göstergesi bir mekan ve bunu destekleyen bir donanımla huzurunuza çıkmak en öncelikli hedeflerimizdi. Çok şükür bu düşüncemiz hayat buldu" şeklinde konuştu. Kavurga, “Dünya nüfusunun yüzde 8, Türkiye nüfusunun yüzde 12'sine tekabül eden bir büyük ailenin fertleri olarak; eğitim, çalışma, aile kurma, spor ve sosyalleşme adına her ne kadar insani hak varsa hepsine talibiz. Tabii ki pozitif bir ayrımcılık ve ötekileştirme olmadan. Özgür ve kendi ayakları üzerinde durabilen engelli bireyler ve bunların toplumsal yapıya adaptasyonun sağlanması, bunun devlet ve toplum nezdinde karşılık bulması büyük bir hedef olarak önümüzde duruyor, Bu çalışmaları ve gayretleri ortaya koyma kararlılığındayız'' ifadelerini kullandı.