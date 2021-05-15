İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da semt pazarı kuruldu

Malatya’da Covid-19 tedbirleri kapsamında kurulan semt pazarında yoğunluğun geçtiğimiz haftaya göre az olduğu görüldü.

Malatya'da Covid-19 tedbirleri kapsamında kurulan semt pazarında yoğunluğun geçtiğimiz haftaya göre az olduğu görüldü.


İçişleri Bakanlığının yayınladığı pazar yeri genelgesi kapsamında Malatya'da bayramın son gününde semt pazarları açıldı. Battalgazi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerine kurulan semt pazarı'nda da esnaf tezgahının başında yerini aldı. Zabıta ve polis ekipleriyse pazar girişinde ve içerisinde vatandaşları Covid-19 tedbirleri konusunda uyardılar. Semt pazarında geçtiğimiz haftaya kıyasla bu hafta yoğunluğun az olduğu görüldü.


Pazarda satış yapan esnaf da satışların geçtiğimiz haftaya oranla düşük olduğunu söyledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.