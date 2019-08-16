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Malatya'da serinlemek için baraja giren genç boğuldu

Malatya’da serinlemek için baraj gölüne giren genç boğuldu.

Malatya'da serinlemek için baraj gölüne giren genç boğuldu.


Edinilen bilgiye göre, Battalgazi ilçesine bağlı Hanımın Çiftliği Mahallesi'nde yaşayan Orhan Barışan (21), Atabey İskelesi mevkiinde serinlemek için Karakaya Baraj göletine girdi. Barışan'ın bir süre sonra gözden kaybolması üzerine çevredekiler durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi Su Altı Kurtarma ekibi, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu Barışan'ın cesedine suyun 9 metre derinliğinde ulaştı.


Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan gencin cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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